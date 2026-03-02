КСИР заявил об ударе по офису Нетаньяху КСИР: Иран ударил по офису Нетаньяху и местоположению командующего ВВС Израиля

Иран нанес удар по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху утром в понедельник, 2 марта, сообщили в пресс-службе корпуса стражей исламской революции. Судьба политика остается неизвестной. В КСИР также заявили об ударе по местоположению командующего ВВС.

Офис премьер-министр этого преступного режима, а также место расположения командующего военно-воздушными силами армии этого режима подверглись целенаправленным ударам ракетами «Хейбар», — сказано в сообщении.

1 марта иранский аятолла Насер Макарем Ширази официально объявил джихад против США и Израиля. Он призвал мусульманский мир к бескомпромиссному сопротивлению после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

О гибели верховного лидера Ирана стало известно в ночь на 1 марта. В связи с его смертью в стране объявили 40-дневный траур, а также установили семь дней государственных выходных. Погибшими также признали четырех членов семьи Хаменеи, среди них дочь, внук, невестка и зять.