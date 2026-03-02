Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 13:26

Политолог оценил вероятность попыток Ирана убить Трампа

Доцент Перенджиев: Иран может попытаться устранить Трампа после гибели Хаменеи

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Иран может попытаться физически устранить главу Белого дома Дональда Трампа после гибели верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, до недавних событий Тегеран даже не рассматривал возможность покушения на президента США.

[То, что Иран дважды покушался на Трампа] — это вранье. Уверен, что до всех этих событий Тегеран даже не думал устранять главу Белого дома. Однако после убийства верховного лидера Али Хаменеи они действительно могут искать способы убийства Трампа в качестве мести. Президент США вроде попытался оправдаться по поводу устранения верховного лидера Исламской Республики и что из-за угрозы Ирана им пришлось нанести упреждающие удары. Но по итогу именно эти шаги могут стать причиной устранения самого Трампа. Теперь его жизнь под угрозой, — пояснил Перенджиев.

Ранее Трамп заявил, что Иран уже дважды якобы пытался его ликвидировать. Президент США отметил, что верховный лидер Хаменеи был убит первым в этом противостоянии.

США
Иран
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
