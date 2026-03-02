Участница «Битвы экстрасенсов» принесла на испытания сперму Череватого

Участница кастинга в новый сезон шоу «Битва экстрасенсов» Лариса Шеина принесла на испытание сперму мага Влада Череватого, который ранее стал победителем программы. Как рассказала женщина, биоматериалом с ней поделился участник прошлого сезона Алекс.

Сам Череватый не оставил эту выходку без внимания, сравнив произошедшее с пробитием дна. По мнению экстрасенса, Шеина таким образом просто решила нажить популярность на его имени. Череватый пообещал привлечь всех причастных к этой задумке к суду и призвал их готовиться гореть в аду.

Никакого отношения ни я, ни мои биоматериалы к данному мерзкому перформансу не имеют. Это полный хайп, который перешел все границы. Но, поверьте мне, не пройдет и трех-четырех выпусков, как вы просто пойдете ко дну со своей баночкой, — заявил он в соцсетях.

Ранее ясновидящая Виктория Райдос обвинила коллег по шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» в подлости перед финалом. По ее словам, во время подготовки к съемкам Олег Шепс пытался повлиять на других участников, убеждая их занижать оценки Райдос.