28 января 2026 в 12:02

Россияне стали массово скупать обереги и осиновые колья

АТОЛ: в России вырос спрос на обереги и осиновые колья

Спрос россиян на магические атрибуты в 2025 году вырос на 50% по сравнению с 2024 годом, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование IT-компании АТОЛ. Наибольший рост отмечен у оберегов и осиновых кольев.

Наиболее востребованными магическими атрибутами стали обереги. Их доля продаж в выборке составила 36%, при этом спрос на них в 2025 году вырос сразу в 2,2 раза. <…> Самый большой рост спроса в категории был зафиксирован у осиновых кольев, которые приобретали в четыре раза чаще, — говорится в исследовании.

Также вырос интерес к другим магическим товарам. На руны спрос вырос на 54% (в среднем стоят 672 рубля, -16%), на стеклянные шары — на 101%. Кукол вуду стали покупать на 63% больше, на маятники для биолокации спрос увеличился на 34%, на черные свечи — на 8%. Полынь покупали в 2,6 раза чаще. В то же время на 5% снизились продажи карт таро, средняя цена колоды — 654 рубля.

Исследование АТОЛ проводилось на основе обезличенных данных сервиса «АТОЛ онлайн» и охватывает 5,7 миллиона чеков за 2024–2025 годы.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru заявил, что современные псевдодуховные учения, маскирующиеся под психологию и самопомощь, агрессивно продвигаются в общественном поле и нацелены на вытягивание денег. По его словам, речь идет о рецидиве древнего языческого магического мышления, пытающегося подменить подлинную духовную жизнь.

