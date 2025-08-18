Жителей страны СНГ планируют штрафовать за обращение к гадалкам и магам В Таджикистане планируют ввести штрафы для обращающихся к магам и гадалкам

Правительство Таджикистана одобрило законопроект, который вводит административную ответственность для граждан, пользующихся услугами магов, гадалок и колдунов. Согласно документу, размещенному в базе данных Минюста республики, нарушителям грозит штраф от 375 до 750 сомони (от 3 до 6 тысяч рублей).

Инициатива дополняет уже существующие запреты: в стране вне закона само занятие колдовством, знахарством и изготовлением магических амулетов. Проект еще должен получить одобрение парламента и президента.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выразил мнение, что экстрасенс Александр Шепс является мошенником и может быть психически нездоровым человеком. По его мнению, деятельность таких людей должна быть полностью запрещена в России, так как она наносит вред гражданам и подрывает их доверие. Депутат провел аналогию между экстрасенсами и телефонными мошенниками, отметив, что и те и другие обманывают доверчивых людей.

Тем временем депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что вслед за запретом рекламы тарологов необходимо лишить возможности продвигать свои услуги астрологов, гадалок и экстрасенсов. Как он отметил, подобная деятельность направлена на обман граждан и должна быть ограничена законом.