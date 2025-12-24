Быстрая и вкусная выпечка к чаю: песочный пирог с вареньем

Готовим вместе с NEWS.ru пирог из песочного теста, купленного в магазине. Делается все быстро! Добавляем любимое варенье и завариваем чай.

Размораживаем 500 г готового слоеного теста. Один пласт раскатываем в прямоугольник, выкладываем на противень с пергаментом. Смазываем края яичным желтком.

На центр пласта выливаем 400 г густого варенья (любое любимое вами — главное, чтобы не текло!). Разравниваем, оставляя по 3 см свободных краев. Второй пласт раскатываем, накрываем начинку, защипываем края вилкой.

Делаем на верхнем слое несколько надрезов-«окошек», чтобы песочный пирог с вареньем дышал. Смазываем взбитым яйцом, посыпаем сахарным песком. Выпекаем 25 минут при 200 градусах до румяной верхушки.

