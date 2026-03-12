«Отстойная периферия ЕС». Молдавия покидает СНГ: что ее ждет без помощи РФ

Власти Молдавии одобрили денонсацию трех основополагающих соглашений, которые составляют юридическую базу членства страны в СНГ. МИД республики обвинил содружество в невыполнении ключевых принципов его деятельности. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают этот предлог лишь формальностью. Чем на самом деле руководствуется Кишинев, какие потери понесет молдавский народ после разрыва экономических и гуманитарных связей с Россией и сможет ли евроинтеграция компенсировать этот ущерб — в материале NEWS.ru.

Как Молдавия пошла против СНГ

Кабмин Молдавии 11 марта официально одобрил денонсацию трех документов, на которых базировалось участие страны в СНГ. В список попали соглашение о создании содружества от 8 декабря 1991 года, протокол к нему, согласованный в том же месяце, а также устав объединения, принятый в январе 1993 года.

Инициатором денонсации выступил МИД Молдавии, руководство которого считает, что ключевые принципы СНГ якобы не соблюдаются. В ведомстве также называют выход из состава содружества естественным и необходимым шагом на пути к членству в Европейском союзе.

В постановлении правительства отмечается, что денонсация «не создаст правового вакуума» в отношениях Молдавии с государствами СНГ, поскольку они будут основываться на «двусторонней и многосторонней правовой основе». Кишинев намерен продолжать применять в контактах с участниками содружества заключенные двусторонние соглашения, «пока они служат экономическим интересам» Молдавии.

Президент РСФСР Б. Н. Ельцин (слева) и председатель Верховного Совета Республики Беларусь С. С. Шушкевич (справа) подписывают Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, 8 декабря 1991 года Фото: Юрий Иванов/РИА Новости

Приднестровский политолог Андрей Сафронов в беседе с NEWS.ru отмечал, что заявления о выходе Молдавии из СНГ в последние годы звучали неоднократно — на уровне как министров, так и президента республики Майи Санду.

«Санду ни разу не участвовала в саммитах СНГ и не проводила двусторонние встречи с президентами России и Белоруссии. Это подтверждает, что решение во многом уже было принято. Здесь нужно учитывать влияние внешних сил: за этим, вероятно, стоят евроглобалисты, стремящиеся разорвать связи между Кишиневом и Москвой», — полагает он.

Когда Молдавия выйдет из СНГ

Для выхода из состава СНГ Молдавия должна направить соответствующее уведомление в исполнительный комитет содружества. После денонсации всех базовых соглашений прекращение сотрудничества произойдет в течение 12 месяцев.

Сейчас все необходимые для этого документы направлены на рассмотрение молдавского парламента, где большинство мандатов принадлежит правящей партии Санду. Сама президент не раз заявляла, что не видит для своей страны альтернативы евроинтеграции, поэтому сомневаться в решении депутатов не приходится.

Политолог, научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что Кишинев таким демонстративным актом «геополитического саморазрушения» сознательно режет по живому собственное экономическое и гуманитарное пространство.

Майя Санду Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Власть, которая отказывается от доступа к российскому рынку, сжигает мосты, лишая страну льготных условий по энергоносителям, действует не как национальное правительство, а как комиссия по ликвидации молдавской государственности. Вместо прагматичного баланса между Востоком и Западом Молдавии навязывают роль отстойной периферии ЕС, где населению отводится функция дешевой рабочей силы, а элите — роль управляемого придатка, подталкиваемого к фактическому растворению в румынском этносе», — сказал эксперт.

Санду действительно признавалась: она проголосовала бы за слияние своей страны с Румынией, если бы этот вопрос вынесли на общенациональный референдум. При этом румынская территория постепенно становится еще одним западным плацдармом вблизи российских рубежей: на днях Высший национальный совет обороны республики одобрил запрос США о временном размещении на территории страны американских военных сил и техники.

Какое будущее ждет Молдавию без России

В России курс Молдавии на разрыв связей с СНГ и Москвой считают ожидаемым. В январе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал: поскольку участие Кишинева в работе СНГ долгое время было заморожено, «формализация этого состояния» была логичной.

«Можно выразить только сожаление», — отмечал представитель Кремля.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает, что решение молдавских властей ввергает республику в полосу неопределенности и грозит тяжелыми последствиями в первую очередь ее гражданам.

Люди на митинге в поддержку вступления Молдовы в Евросоюз в Кишиневе Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Это все, конечно же, является плодом не раздумий молдавского гражданина, а усилий западного сообщества, прежде всего ЕС, который давно работал в этом направлении. Впереди у граждан этой страны тяжелые времена. Решение принято, мягко говоря, неоднозначное. Оно будет сказываться на жизни нескольких поколений молдаван. В Молдавии остается очень много друзей России, людей, которые поддерживали культурное взаимодействие, экономические связи между нашими странами. Это близкое нам государство, мы переживаем и будем переживать за то, что там происходит. Но решение принято, поэтому мы вынуждены принимать его», — подчеркнул сенатор в разговоре с NEWS.ru.

По мнению Панкратова, Кишинев сильно рискует: если проект евроинтеграции даст сбой, Молдавия останется одна — без восточных рынков, поставок энергоресурсов на приемлемых условиях и реального суверенитета, но под внешним управлением с обществом, изможденным бедностью и миграцией.

«В этих условиях вопрос о быстром восстановлении доверия и сотрудничества с Россией уже не будет техническим. Москва имеет полное право жестко фиксировать цену предательства и выстраивать новые отношения с будущими властями Молдовы на принципах максимальных гарантий и минимального доверия с учетом того, как легко нынешний режим разрывает подписанные им же ранее соглашения. Связи можно восстановить, но наивная эпоха „авансов“ для Кишинева закончилась: каждое сегодняшнее решение молдавских властей — это гвоздь в крышку гроба их собственных возможностей договариваться с Россией как с равным партнером», — резюмировал политолог.

Читайте также:

Молдавия выходит из СНГ: кто следующий, как это отразится на России

Посадила Гуцул, купила сперму Элтона Джона: кто такая глава Молдавии Санду

«Нищая колония Запада». Санду украла победу у оппозиции: куда это приведет