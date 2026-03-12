Поликлиника попала в скандал из-за слива личных данных пациентов Поликлиника попала под суд из-за раскрытия личных данных пациентов в Петербурге

В Санкт-Петербурге против поликлиники №60 Пушкинского района завели дело об административном нарушении, сообщил канал 78. По информации журналистов, дело дошло до суда после проверки Роскомнадзора.

В издании рассказали, что в ведомство обратилась пациентка по имени Анастасия. Она получила обычный амбулаторный талон, однако на другой стороне бумаги были напечатаны чужие имя, дата рождения, адрес проживания, паспортные данные, номера СНИЛС, телефона и медкарта.

Отмечается, что данные были зачеркнуты ручкой, но информация осталась читаемой. Учреждению грозит штраф до 100 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. для юрлиц.

