12 марта 2026 в 19:08

Поликлиника попала в скандал из-за слива личных данных пациентов

Поликлиника попала под суд из-за раскрытия личных данных пациентов в Петербурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Санкт-Петербурге против поликлиники №60 Пушкинского района завели дело об административном нарушении, сообщил канал 78. По информации журналистов, дело дошло до суда после проверки Роскомнадзора.

В издании рассказали, что в ведомство обратилась пациентка по имени Анастасия. Она получила обычный амбулаторный талон, однако на другой стороне бумаги были напечатаны чужие имя, дата рождения, адрес проживания, паспортные данные, номера СНИЛС, телефона и медкарта.

Отмечается, что данные были зачеркнуты ручкой, но информация осталась читаемой. Учреждению грозит штраф до 100 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. для юрлиц.

Ранее суд в Петропавловске-Камчатском обязал краевую больницу выплатить крупную компенсацию морального вреда несовершеннолетней пациентке. Причиной стала врачебная ошибка: с ноября 2023 года по январь 2024 года медики лечили девушку от простуды, не замечая симптомов редкого неизлечимого заболевания.

Также в Ленобласти возбудили уголовное дело после смерти ребенка в одной из поликлиник. Дело будут расследовать в рамках статьи «Причинение смерти по неосторожности».

Санкт-Петербург
Роскомнадзор
поликлиники
суды
