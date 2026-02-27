Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 06:18

Мошенники нашли новый способ похищать данные россиян

РИА Новости: мошенники стали добавлять россиян в фальшивые чаты поликлиник

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мошенники стали добавлять россиян в фальшивые чаты поликлиник, пишет РИА Новости. Журналисты уточнили, что они стали под предлогом подтверждения прикрепления к медучреждению похищать данные жертв.

Аферисты пишут в чате ФИО и дату рождения, а затем просят подтвердить прикрепление. Когда человек соглашается, ему присылают ссылку с анкетой, которую якобы нужно заполнить для подтверждения персональных данных. Она оказывается фишинговой.

Ранее сообщалось, что в России активизировались мошенники, рассылающие приглашения в фиктивные чаты жильцов подъездов. Выдавая себя за соседей, они пытаются получить личные данные людей.

Кроме того, мошенники побуждают жертв загружать приложения, выдаваемые за официальные банковские программы, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, так злоумышленники получают удаленный доступ к устройству.

До этого выяснилось, что россиянам стали приходить фишинговые письма якобы с обнаруженными скрытыми подписками — при переходе на «сайт» для отмены пользователя просят «войти в аккаунт» или «подтвердить карту». Мошенники в качестве потенциальных жертв выбирают активных онлайн-покупателей.

