19 марта 2026 в 12:53

Погода в Москве в пятницу, 20 марта: ждать ли сильных дождей и потепления

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве завтра, 20 марта, пройдет небольшой дождь. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице и Санкт-Петербурге на пятницу?

Какая погода будет в Москве 20 марта

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 20 марта, в Москве ожидается от +9 до +11 градусов.

Специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин отметил, что в Москве и области в течение этой и начале следующей недели будет очень тепло, но при этом температура в ближайшие ночи может опускаться до -5–6 градусов.

«Продолжение текущей недели будет определяться влиянием антициклона, и в начале следующей недели синоптическое положение сильно не поменяется», — рассказал он RTVI.

По его словам, завтра, 20 марта, в северных и северо-западных районах Подмосковья местами пройдет небольшой дождь и немного похолодает.

«В Москве сегодня примерно плюс 12–13 градусов, завтра 10–12 градусов. По области — от 7 до 12 градусов. Что касается дальнейших значений температуры, то с субботы до понедельника 8–13 градусов, во вторник и в среду температура может подниматься до 13–15 градусов», — сообщил он.

При этом по ночам будет прохладно: температура будет колебаться от нуля до -5 градусов, добавил Ильин.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 20 марта

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в ближайшие дни в городе будет тепло.

«В последующие дни в нашем регионе тепло и солнечно, да и ветер западных направлений несильный. Поэтому в Санкт-Петербурге до +8–10 градусов днем воздух будет прогреваться», — написал он в авторском Telegram-канале.

По данным метеорологических центров, в пятницу, 20 марта, в Северной столице ожидается ночью от 0 до -2 градусов, днем — от +7 до +9 градусов, в начале ночи местами небольшой дождь, днем без осадков.

Иван Смирнов
