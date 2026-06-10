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10 июня 2026 в 18:39

Мединский предупредил, что Украина «допрыгается» после удара по Севастополю

Мединский: Украина хотела побольнее уколоть РФ ударом по музею в Севастополе

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Киев получит ответ за удар ВСУ по музею в Севастополе, заявил помощник президента России Владимир Мединский в интервью ИС «Вести». По его словам, Украина хотела побольнее уколоть РФ этой атакой.

Люди, которые это делают, они понимают, какую реакцию они вызовут? Они думают, что кого-то напугают? Они думают, что сломают веру в то, что Севастополь — город русских моряков, что мы думать как-то по-другому станем, испугаемся? Если вы хотите поставить цель побольнее уколоть, как говорится, допрыгаетесь, — отметил он.

До этого губернатор Михаил Развожаев сообщил, что во время очередной атаки беспилотников на Севастополь было повреждено здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». По его словам, в результате удара БПЛА на объекте загорелась крыша.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинское руководство во главе с президентом страны Владимиром Зеленским не гнушается воевать с памятниками истории, культуры и искусства. По ее словам, удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя» ставит Киев в один ряд с фашистами и террористами.

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