Мединский предупредил, что Украина «допрыгается» после удара по Севастополю Мединский: Украина хотела побольнее уколоть РФ ударом по музею в Севастополе

Киев получит ответ за удар ВСУ по музею в Севастополе, заявил помощник президента России Владимир Мединский в интервью ИС «Вести». По его словам, Украина хотела побольнее уколоть РФ этой атакой.

Люди, которые это делают, они понимают, какую реакцию они вызовут? Они думают, что кого-то напугают? Они думают, что сломают веру в то, что Севастополь — город русских моряков, что мы думать как-то по-другому станем, испугаемся? Если вы хотите поставить цель побольнее уколоть, как говорится, допрыгаетесь, — отметил он.

До этого губернатор Михаил Развожаев сообщил, что во время очередной атаки беспилотников на Севастополь было повреждено здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». По его словам, в результате удара БПЛА на объекте загорелась крыша.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинское руководство во главе с президентом страны Владимиром Зеленским не гнушается воевать с памятниками истории, культуры и искусства. По ее словам, удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя» ставит Киев в один ряд с фашистами и террористами.