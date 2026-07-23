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23 июля 2026 в 16:01

Россиянин устроил резню во время застолья, накинувшись на четырех знакомых

В Якутии пьяный мужчина напал с ножом на четверых знакомых и убил одного из них

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Житель поселка Нижний Куранах в Якутии напал с ножом на четырех человек во время застолья, передает Telegram-канал «112». По его информации, в результате один из пострадавших погиб, еще трое получили ранения.

По версии следствия, подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со знакомыми, после чего взял на кухне нож и напал на них. Один мужчина получил удар в живот и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Женщина получила травму кисти и лишилась пальца, еще один пострадавший был ранен в руку.

Четвертый мужчина получил удар в шею и скончался от кровопотери. Подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте.

Ранее суд признал виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима жителя села Малыкай в Якутии. Следствие установило, что в 2005 году мужчина убил четырех человек. На момент преступления ему было 17 лет. По версии правоохранителей, трое мужчин вымогали у юноши деньги. Тот взял ружье, пришел в дом, где они спали, и выстрелил каждому в голову.

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