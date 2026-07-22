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22 июля 2026 в 14:50

Жителя Якутии осудили на восемь лет за жестокое убийство четырех человек

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Суд признал виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима жителя села Малыкай в Якутии, сообщили на сайте местной прокуратуры. Следствие установило, что мужчина убил четверых человек в 2005 году. На момент преступления ему было 17 лет.

По версии правоохранителей, трое мужчин вымогали у юноши деньги. Тот взял ружье 12 калибра, пришел в дом, где они спали, и выстрелил каждому в голову.

Очевидцем произошедшего стала 14-летняя девочка. Чтобы скрыть преступление, виновный расстрелял и ее. Впоследствии мужчина утопил ружье в реке.

Подсудимый признал вину в суде. Инстанция назначила ему восемь лет лишения свободы. В 2020 году его уже приговорили к семи годам тюрьмы. В общей сложности мужчина отсидит 15 лет.

Ранее жительницу города Крымск осудили на 15 лет лишения свободы за убийство собственного сына. По версии следствия, пьяная женщина возмутилась непослушанием ребенка. Она распахнула балконную дверь, подняла ребенка над подоконником и бросила его.

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