Суд наказал женщину за хладнокровную расправу над маленьким сыном Жительницу Крымска приговорили к 15 годам колонии за убийство сына

Краснодарский краевой суд огласил приговор по громкому уголовному делу о жестоком убийстве пятилетнего ребенка в Крымске, сообщила пресс-служба судов Краснодарского края в МАКСе. Суд приговорил мать ребенка Марию Савченко к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и последующим ограничением свободы на один год.

Инцидент случился в августе 2024 года, когда 37-летняя Савченко находилась дома наедине со своим малолетним сыном. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина пришла в крайнюю ярость из-за обычного непослушания мальчика.

В порыве агрессии она распахнула балконную дверь, подняла ребенка над подоконником и сбросила его вниз с высоты пятого этажа. От полученных при падении тяжелейших травм малыш скончался на месте до прибытия скорой помощи. В ходе судебного процесса подсудимая отрицала злой умысел и утверждала, что не планировала убивать собственного сына. Однако проведенная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза признала женщину полностью вменяемой, а следствие собрало исчерпывающие доказательства ее вины.

Ранее стало известно, что мать-детоубийца из Ачинска накануне своей пропажи из города праздновала день рождения. После этого она забрала с собой свою пятилетнюю дочку и задушила ее. Тело девочки нашли спустя несколько дней поисков.