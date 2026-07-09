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09 июля 2026 в 13:13

Названа вероятная причина бойни в семье экс-полицейского из Таганрога

Baza: расстрелявший семью жены экс-полицейский из Таганрога делил с ней дом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Причиной кровавого конфликта с участием экс-полицейского в Таганроге могли стать имущественные споры между бывшими супругами, передает Telegram-канал Baza. Пара разъехалась еще в 2019 году, а в 2023 году они продали совместную квартиру, в которой у каждого из детей были доли.

Согласно законодательству, при продаже такого типа жилья родители должны предоставить детям равноценное жилье или доли в нем, уведомив об этом органы опеки. По информации источников, бывшие супруги договорились, что глава семейства пропишет своих детей в доме своего отца. Но после сделки мужчина переоформил землю и недвижимость на своего родителя, из-за чего дети не получили полагающиеся им доли. Впоследствии он выписал из этого дома и свою бывшую супругу, полностью передав имущество отцу.

Источники также отметили, что мать женщины тоже имела претензии к бывшему зятю. Она судилась с ним из-за автомобиля Lexus, который был приобретен для ее дочери. Однако экс-полицейский переоформил машину на себя, мотивируя это необходимостью погашения штрафов. В суде сделку оспорить не удалось — судебная инстанция приняла сторону бывшего зятя.

Ранее сообщалось, что мужчина до смерти забил ножом тестя, затем расстрелял из охотничьего карабина двух женщин. После совершения преступления подозреваемый скрылся на автомобиле. Следствие полагает, что вместе с ним в машине находился его отец.

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