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02 августа 2026 в 11:32

Украинок заставили извиниться за любовь к русским песням

Двух женщин заставили извиниться за музыку на русском языке во Львовской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В городе Дрогобыче (Львовская область, Украина) двух женщин заставили извиниться за то, что они слушали музыку на русском языке, сообщило издание «Страна.ua». Инцидент произошел 27 июля.

Отмечается, что конфликт начался с просьбы третьей девушки — она призвала соседнюю компанию в беседке выключить русскую музыку. На что ей отказали, украинцы отметили, что всю жизнь говорят на русском языке. Возникла перепалка, была вызвана полиция. Женщин из беседки заставили публично извиниться.

Ранее подростки в Киеве устроили танцы под музыку на русском языке, после чего на их родителей подали в суд. Инцидент произошел в Фастовском районе города.

До этого в Верховную раду внесли законопроект о значительном увеличении штрафов за проигрывание клипов и песен на русском языке в кафе и ресторанах. Сейчас за это предусмотрен штраф в 170 гривен (297 рублей). В случае принятия закона за первое нарушение будут штрафовать на 8,5–17 тыс. гривен (14,8–29,7 тыс. рублей), за повторное — до 85 тыс. гривен (148 тыс. рублей), а за третье и последующие — до 170 тыс. гривен (297,5 тыс. рублей).

Украина
Львовская область
русский язык
извинения
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