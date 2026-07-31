Танцы украинских подростков под русскую песню стали поводом для суда В Киеве подали в суд на родителей школьниц, танцевавших под русскую музыку

Подростки в Киеве устроили танцы под музыку на русском языке, после чего на их родителей подали в суд, сообщается на официальном сайте главного управления национальной полиции в Киевской области. Инцидент произошел в Фастовском районе города.

Две девушки танцевали под музыку [на русском языке] на фоне фотографий погибших, размещенных на аллее славы, и снимали это на видео, — говорится в сообщении.

Полицейские установили личности подростков, ими оказались две 15-летние местные жительницы. На родителей были составлены административные протоколы за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Материалы дела будут направлены в суд.

Ранее в Верховную раду внесли законопроект о значительном увеличении штрафов за проигрывание клипов и песен на русском языке в кафе и ресторанах. Сейчас за это предусмотрен штраф в 170 гривен (297 рублей). В случае принятия закона за первое нарушение будут штрафовать на 8,5–17 тыс. гривен (14,8–29,7 тыс. рублей), за повторное — до 85 тыс. гривен (148 тыс. рублей), а за третье и последующие — до 170 тыс. гривен (297,5 тыс. рублей).