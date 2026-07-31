Магнитные бури сегодня, 31 июля: что завтра, сильные боли, риск инсульта

Сегодня, 31 июля, магнитной бури не ожидается, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 31 июля и 1 августа

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня, 31 июля, магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 31%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойного магнитного поля — 34%», — сообщили ученые.

Вспышечная активность на Солнце в последние дни остается минимальной. За минувшие сутки произошло всего две слабые вспышки уровня С. Индекс солнечной активности сегодня держится на отметке 4,3 по десятибалльной шкале. Солнце продолжает находиться в спокойной фазе, однако даже слабые вспышки способны оказывать влияние на магнитное поле Земли.

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По информации портала my-calend, сегодня ожидается слабая магнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях», — говорится в публикации.

В субботу, 1 августа, геомагнитная обстановка, по прогнозам, останется спокойной. Индекс Kp, как ожидается, не превысит трех баллов, что соответствует полному геомагнитному штилю.

Для кого могут быть опасны магнитные бури, что говорят врачи

Завотделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова рассказала, что влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека научно не доказано, но, согласно опросам, которые она приводит, примерно 50–70% населения планеты реагируют на эти природные явления.

«Когда на Солнце происходит вспышка, растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%», — отметила эксперт.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Семейный врач, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков заявил, что магнитная буря может быть смертельно опасной для людей с хроническими заболеваниями, потому что колебания геомагнитного поля провоцируют обострение болезней, таких как гипертония.

«Особенность в том, что в зависимости от вида хронической патологии во время сильной магнитной бури она будет обостряться. Чтобы уберечь себя в этой ситуации, нужно держать под рукой медикаменты, которые вы принимаете для коррекции давления в таких ситуациях», — пояснил он.

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