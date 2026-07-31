Суд отправил подростка в тюрьму на 100 лет ABC: 15-летнего члена преступной группы приговорили к 100 годам тюрьмы в США

Несовершеннолетнего, который в составе банды убил женщину, приговорили к 100 годам тюремного заключения, сообщил телеканал ABC News. События развернулись в Индиане.

15-летний Джомаджи Лэрри в феврале 2025 года застрелил 26-летнюю Дайлу Свэйн рядом с ночным клубом города Андерсен, пригорода Индианаполиса. Тогда же огнестрельное ранение получила еще одна женщина, а третью сбила машина.

Свэйн была застрелена при попытке неудачного покушения на свидетеля другого убийства. Лэрри получил 50 лет за убийство Свэйн и 50 лет за то, что состоял в банде. Кроме того, подельники Лэрри — 19-летние Рашан Самуэльс и Кайри Крэйвер — за это же преступление получили 125 и 90 лет тюрьмы соответственно.

Ранее в Уфе группа подростков избила 13-летнего школьника после конфликта в социальной сети. Причиной произошедшего стал оскорбительный комментарий, который мальчик оставил под видеороликом 16-летнего жителя Уфы. После перепалки в переписке подростки договорились встретиться во дворе одного из домов в Демском районе на улице Правды.

До этого в Челябинске правоохранители предотвратили массовую драку подростков, в которой, по предварительным данным, планировали участвовать 69 человек. После прибытия сотрудников полиции были задержаны 48 несовершеннолетних. Инцидент произошел на шоссе Металлургов.