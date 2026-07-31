Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 13:32

Путин встретился с главой РЖД

Путин провел встречу с главой РЖД Белозеровым

Владимир Путин и Олег Белозеров Владимир Путин и Олег Белозеров Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин встретился с главой РЖД Олегом Белозеровым, сообщили в канале Кремля в МАКСе. Они обсудили финансовые показатели акционерного общества, грузовые и пассажирские перевозки, восстановление грузооборота и погрузки на экспорт.

Компания чувствует себя не только с производственной точки зрения устойчивой, но и в том числе с финансовой точки зрения. У нас прибыль и очень хорошее соотношение чистый долг/EBITDA — 3,3, — заявил Белозеров.

В ходе встречи глава государства и руководитель железнодорожной компании переговорили о помощи участникам СВО. Важной темой разговора стало инновационное направление деятельности РЖД — развитие магистральной квантовой сети.

Ранее Белозеров заявил, что компания намерена придерживаться условий концессии по железным дорогам с Арменией. С его слов, РЖД в полном объеме выполняет взятые на себя в рамках соглашения договоренности.

Кроме этого, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал Южно-Кавказскую железную дорогу собственностью страны. По его мнению, Ереван может распоряжаться ею по своему усмотрению.

Власть
Владимир Путин
Олег Белозеров
РЖД
встречи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турэксперт призвала россиян не строить иллюзий по поводу виз в Испанию
Боррель отреагировал на желание Италии исключить Испанию из Шенгена
СК России завел дело о хищениях на закупках противогололедных реагентов
Суд вынес приговор мужчине, который стрелял по детям на площадке
Психолог объяснила, в чем основная польза звукотерапии
Медведчук оценил итоги визита Зеленского в США
В Петербурге откроют еще одно здание Кунсткамеры
В РЖД раскрыли финансовое положение компании
Путин выразил соболезнования в связи со смертью баскетболиста Едешко
Кинолог назвал неочевидные причины постоянного вылизывания у собак
Погода в Москве в субботу, 1 августа: слабый ветер, жара до +29 и Солнце
В ДНР рассказали о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ на автобус
Врач ответил, как отличить тепловой удар от отравления
Путин встретился с главой РЖД
Лукашенко подарили большую скульптуру коровы
В Прикамье убрали незаконную свалку на территории памятника природы
Силовики задержали под Белгородом вооруженных до зубов сотрудников ЧОП
В Перми вынесли приговор юноше по делу о подготовке теракта
Адвокат Дурова ответил на вопрос о расследовании дела во Франции
Европейские политики начали «прятаться» от Трампа из-за Ирана
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.