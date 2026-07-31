Президент России Владимир Путин встретился с главой РЖД Олегом Белозеровым, сообщили в канале Кремля в МАКСе. Они обсудили финансовые показатели акционерного общества, грузовые и пассажирские перевозки, восстановление грузооборота и погрузки на экспорт.

Компания чувствует себя не только с производственной точки зрения устойчивой, но и в том числе с финансовой точки зрения. У нас прибыль и очень хорошее соотношение чистый долг/EBITDA — 3,3, — заявил Белозеров.

В ходе встречи глава государства и руководитель железнодорожной компании переговорили о помощи участникам СВО. Важной темой разговора стало инновационное направление деятельности РЖД — развитие магистральной квантовой сети.

Ранее Белозеров заявил, что компания намерена придерживаться условий концессии по железным дорогам с Арменией. С его слов, РЖД в полном объеме выполняет взятые на себя в рамках соглашения договоренности.

Кроме этого, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал Южно-Кавказскую железную дорогу собственностью страны. По его мнению, Ереван может распоряжаться ею по своему усмотрению.