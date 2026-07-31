ВС РФ нанесли мощные удары возмездия по Украине: БПЛА-завод США — в хлам

Вооруженные силы России 31 июля нанесли удары в акватории Черного моря по портам и грузовым судам, задействованным в интересах ВСУ. В Киеве впервые был атакован военный завод Terminal Autonomy, принадлежащий американской компании. Поражен терминал «Новой почты» в Днепропетровске. Атакованы также в разных областях склады ГСМ, техника и живая сила противника. Об этих и других ударах возмездия ВС РФ по военным объектам противника — в материале NEWS.ru.

Что сообщают официальные источники об ударах ВС РФ 31 июля

Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. «В результате ударов поражены: в порту Одесса — резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ; на переходе морем южнее Одессы — морское судно типа „сухогруз“, осуществлявшее доставку военного груза в один из портов Украины», — говорится в сводке МО РФ.

Также, по сообщению военного ведомства, Вооруженные силы РФ нанесли точные удары по укрепленным позициям на Добропольском направлении. Операторы ударных беспилотников группировок «Восток» и «Днепр» сожгли технику ВСУ, сорвав переброску живой силы противника в Запорожской области. «Расчеты FPV-перехватчиков „Запада“ приземлили беспилотники R-18 на Краснолиманском направлении. Бойцы „Севера“ при помощи ударного дрона накрыли мобильную группу украинских „беспилотчиков“ в Сумской области. Артиллеристы группировки „Восток“ разнесли опорники и пункты управления вражескими „птичками“ в Запорожской области», — сообщили в Минобороны РФ.

Терминал «Новой почты» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что об ударах ВС РФ 31 июля сообщают военные блогеры

Военный блогер Олег Царев в своем Telegram-канале сообщил, что ВС России минувшей ночью атаковали не менее 10 регионов Украины. «Мониторинг противника насчитал 255 БПЛА, запущенных с территории России, из которых якобы сбиты/подавлены — 195. В Киеве баллистической ракетой уничтожен завод беспилотников Terminal Autonomy. Атакован терминал „Новой почты“ в Днепропетровске. Пожар зафиксирован после ударов в Запорожье, данных о целях пока нет, по предварительной информации, поражены производства БПЛА», — написал автор.

Он сообщил также, что в порту Южный удар нанесен по судну с военным грузом. В Новых Белярах поражены перекачивающая станция ГСМ и узел выдачи топлива.

«В Харькове — прилет БПЛА „Молния“ в Слободском районе. Под Харьковом атакован почтовый терминал. В Богодухове были удары „Гераней“. В Сумах — удары по целям в городе», — перечислил Царев. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Какие известны подробности уничтожения американского завода в Киеве

Telegram-канал «Военная хроника» подтвердил, что российская баллистическая ракета уничтожила в Киеве завод по производству БПЛА, принадлежащий американской компании Terminal Autonomy.

Авторы написали: «Это, по всей видимости, первый подтвержденный случай уничтожения объекта, прямо находящегося в собственности юридического лица из США, зарегистрированного в штате Делавэр. Terminal Autonomy выпускала высокоточные дальнобойные дроны-камикадзе AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet, оснащенные автономными системами донаведения, устойчивыми к воздействию средств РЭБ».

«Военная хроника» опубликовала фрагмент интервью бывшего высокопоставленного сотрудника разведки США Энтони Винчи, данного газете Guardian: «Русским все равно, кому принадлежит производственное предприятие, — оно все равно остается легитимной целью. Им без разницы, американское оно или чье-то еще... Если бы ракеты Patriot или любые другие американские системы производились на территории Украины, русские точно так же нанесли бы по ним удар».

Минобороны эти сведения не комментировало.

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