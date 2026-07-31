Медведев связал санкции Запада против бизнеса с попыткой победить Россию Медведев: санкциями против бизнеса РФ пытаются нанести поражение России

Санкции против российского бизнеса являются частью попыток нанести стратегическое поражение РФ, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании по вопросам противодействия санкционной политики государств коллективного Запада в отношении российских компаний. По его словам, это обречено на провал. Итоги совещания он опубликовал в своем канале в МАКСе.

Начиная еще с 2014 года, хорошо это помню, она (санкционная политика стран Запада. — NEWS.ru) приобрела комплексный, системный характер. Используется ряд незаконных мер. Да не ряд, их огромное количество. <...> Это тоже элемент той кампании, которая призвана нанести так называемое стратегическое поражение, — высказал мнение Медведев.

Зампред Совбеза указал, что коллективный Запад пытается победить Россию не только на поле боя, но и в хозяйственном комплексе РФ. С его слов, основными противниками страны на мировой арене являются ЕС, США, Япония, Канада, Австралия.

Ранее Медведев заявил, что Запад пугает Россию санкциями. Он отметил, что эти рестрикции не парализовали экономику страны.