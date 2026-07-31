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31 июля 2026 в 15:46

Адвокат Айвар предположила, почему суд быстро взял в оборот дело Лерчек

Адвокат Айвар объяснила быстрый ход дела Лерчек сроками судебного производства

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) на заседании в Гагаринском суде Москвы Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) на заседании в Гагаринском суде Москвы Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Суд рассматривает дело Валерии Чекалиной (Лерчек) в интенсивном режиме из соблюдения принципа разумных сроков уголовного судопроизводства, предположила в разговоре с NEWS.ru адвокат Людмила Айвар. Она добавила, что этот принцип защищает права не только подсудимых, но и потерпевших. Суд также может исходить из того, что состояние здоровья Чекалиной позволяет рассматривать ее уголовное дело.

Дело Чекалиной достаточно длительный период времени находится в суде, а у нас все-таки есть сроки рассмотрения дел. Основной принцип судопроизводства — разумные сроки рассмотрения уголовных дел. У нас ведь уголовное судопроизводство должно соблюдать права не только обвиняемого, но и потерпевших. Возможно, с их стороны были жалобы, что процесс долго идет, — сказала Айвар.

Ранее Айвар предположила, что смена адвоката Чекалиной накануне прений сторон может быть частью стратегии. Если блогера приговорят к реальному сроку, смена адвоката в такой важный момент дает ей возможность дольше быть на воле, так как перед апелляцией новый представитель будет какое-то время изучать документы, пояснила она.

Общество
Валерия Чекалина
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уголовные дела
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