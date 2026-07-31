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31 июля 2026 в 16:44

В Европе компании возвращаются к использованию старой техники

Компании в Европе используют старую технику из-за высоких цен на новые серверы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Компании начинают возвращаться к использованию старой техники из-за повышения цен на новую, сообщает Telegram-канал Baza. Сообщается, что использование устаревших компьютеров, приставок и вейпов вместо новых серверов позволяет экономить до 300 тыс. рублей.

В Европе даже появились хостеры, которые предлагают клиентам присылать старые ноутбуки и размещают их в дата-центрах за €7–12 (от 630 до 1000 рублей) в месяц. Среди устройств, которые можно использовать как сервер, — старый ноутбук, приставки и даже электронные сигареты. Единственная проблема старых серверов заключается в том, что они занимают много места и хуже охлаждаются.

Ранее сообщалось, что американский технологический гигант Apple намерен уже в этом месяце представить программу по лизингу своих гаджетов. По данным источников, запуск сервиса под названием Apple Upgrade был запланирован на 28 июля. Программа будет реализовываться совместно со шведской финансовой компанией Klarna и первоначально будет доступна только пользователям в США. Подписка охватит большинство актуальных моделей из основных линеек, включая iPhone, Mac, iPad и Apple Watch.

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