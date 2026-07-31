Стало известно, какая погода будет в первую ночь августа в Москве и области

Стало известно, какая погода будет в первую ночь августа в Москве и области Гидрометцентр: первая ночь августа в Московском регионе будет теплой

Первая ночь наступающего августа должна быть в Московском регионе теплой и без осадков, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ. По данным метеоцентра, последний вечер июля в этом году тоже будет без осадков.

Предстоящей ночью, 1 августа, на фоне небольшой облачности осадков не ожидается, воздух прогреется в столице до 13–15 градусов тепла, в центре города — до плюс 19 градусов, а по области столбики термометров покажут от плюс 11 до плюс 16 градусов, — уточнил собеседник.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 1 и 2 августа ожидаются кратковременные дожди, а в Ленинградской области — ливни и грозы. При этом 31 июля будет малооблачная погода без осадков — в этот день потеплеет до плюс 28 градусов.

До этого заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что в Москве в начале августа ожидается жаркая и сухая погода. По ее словам, погода начнет постепенно улучшаться уже в последний июльский день. Также 2 августа, в воскресенье, не исключен дождь. Температура воздуха в выходные повысится до 31 градуса тепла. В начале следующей недели, 3 августа, осадков не ожидается.