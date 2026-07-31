Росгвардия задержала пару за махинации с ценниками в магазине Подмосковья Молодых москвичей задержала Росгвардия за покупку саженцев по цене рассады

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали молодую пару, которую подозревают в мошенничестве в строительном гипермаркете, сообщили NEWS.ru в ведомстве. Сигнал «Тревога» с охраняемого торгового объекта в поселке Битца на Варшавском шоссе поступил на пульт централизованного наблюдения. Прибывшие правоохранители выяснили, что двое посетителей попытались приобрести саженцы деревьев по заниженной стоимости, обманув систему самообслуживания.

По данным Росгвардии, пара переклеила на выбранный товар штрих-коды от рассады земляники, которая стоила дешевле. Сотрудники вневедомственной охраны задержали уроженцев Москвы — 25-летнего мужчину и его 19-летнюю спутницу — и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Предварительный ущерб магазину оценивается примерно в 10 тыс. рублей.