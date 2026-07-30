Путин провел встречу с губернатором Подмосковья

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, передает РИА Новости. Это была их первая встреча с конца декабря прошлого года, когда политики обсуждали развитие искусственного интеллекта в столичном регионе.

Ранее Путин заявил, что Россия стояла у истоков фиджитал-движения и продолжает создавать условия для развития этого вида спорта. Он также назвал РФ одной из ведущих спортивных держав мира.

Также глава государства поручил обеспечить участников специальной военной операции и их семьи всем необходимым. По его словам, поддержка участников СВО и членов их семей стала важнейшей задачей для всех ветвей власти.

Кроме того, Путин встретился в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Государственной думы и отметил, что вокруг военнослужащих, отстаивающих интересы Отечества, сегодня сплотилось все российское общество. По словам президента, в России уже сформирована и продолжает активно развиваться целостная система прав участников СВО и членов их семей.