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30 июля 2026 в 13:26

Путин провел встречу с губернатором Подмосковья

Владимир Путин и Андрей Воробьёв Владимир Путин и Андрей Воробьёв Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, передает РИА Новости. Это была их первая встреча с конца декабря прошлого года, когда политики обсуждали развитие искусственного интеллекта в столичном регионе.

Ранее Путин заявил, что Россия стояла у истоков фиджитал-движения и продолжает создавать условия для развития этого вида спорта. Он также назвал РФ одной из ведущих спортивных держав мира.

Также глава государства поручил обеспечить участников специальной военной операции и их семьи всем необходимым. По его словам, поддержка участников СВО и членов их семей стала важнейшей задачей для всех ветвей власти.

Кроме того, Путин встретился в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Государственной думы и отметил, что вокруг военнослужащих, отстаивающих интересы Отечества, сегодня сплотилось все российское общество. По словам президента, в России уже сформирована и продолжает активно развиваться целостная система прав участников СВО и членов их семей.

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