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30 июля 2026 в 14:06

Раскрыта судьба пропавшего месяц назад жителя Якутии

Пропавшего месяц назад жителя Якутии обнаружили живым

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Пропавший 5 июля житель Якутии найден живым через 25 дней в 80 километрах от села Немюгюнцы, сообщили в службе спасения Якутии в Telegram-канале. Мужчину обнаружил работник на сенокосе в Хангаласском улусе. В настоящее время пострадавшего доставляют в больницу, его состояние уточняется.

Мужчина 1974 года рождения, пропавший 5 июля в Хангаласском улусе, найден живым. Спустя 25 дней после исчезновения сегодня его обнаружил работник на сенокосе. По предварительным данным, это произошло примерно в 80 км от села Немюгюнцы, — говорится в сообщении.

Ранее родственники 21-летней жительницы Екатеринбурга сообщили, что пропавшую девушку нашли живой в Перми, в 300 км от дома. Она покинула квартиру 27 июля, прихватив наличные и украшения, а вскоре после этого родителям стали поступать требования от вымогателей. Близкие подозревали, что их дочь могла попасть под влияние телефонных мошенников.

Кроме того, в Белграде начали поиски 27-летней гражданки России, которая перестала выходить на связь после вечера 25 июля. В тот день девушка сообщила своей знакомой о планах посетить ночное заведение. С указанного времени ее местонахождение остается неизвестным.

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