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30 июля 2026 в 14:44

Вкус французских вин может пострадать из-за пожаров во Франции

Из-за пожаров на юге Франции вина Бордо могут приобрести вкус гари и пепла

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Дым на юге Франции, возникший в результате масштабных пожаров, может оказать влияние на вкус вин Бордо, сообщает издание Le Parisien. В результате выделения из-за пожара фенолов вкус алкоголя может приобрести аромат гари или холодного пепла.

Риск появления привкуса дыма тесно связан с тем, находится ли участок в зоне действия пожара или в непосредственной близости от него, — говорится в материале.

По словам руководителя отдела точного анализа энологических лабораторий Dubernet Венсана Буазза, единственным решением для очистки сырья может стать обработка активированным углем. Другой эксперт, представитель межотраслевого совета производителей вин Бордо Кристоф Шато, отмечает, что для изменения вкуса вин дым должен быть густым и горячим, а также воздействовать на вина продолжительное время.

Ранее жители города Ле-Порж во Франции обвинили власти в том, что во время крупного пожара помощь в первую очередь направлялась на защиту роскошных вилл, а не домов обычных горожан. По словам местных жителей, огонь уничтожил 185 домов, из-за чего около 3400 человек остались без жилья и имущества.

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алкоголь
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