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30 июля 2026 в 15:45

Российским бизнесменам предложили выкупить Telegram у Дурова

Глава ФПБК Бородин предложил российским бизнесменам выкупить Telegram у Дурова

Павел Дуров Павел Дуров Фото: lukomore.org/Global Look Press
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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил российским бизнесменам и олигархам выкупить мессенджер Telegram у его основателя Павла Дурова. В беседе с NEWS.ru он выразил мнение, что этот шаг позволил бы обезопасить личные данные граждан.

Надо было изначально с Дуровым договариваться и забирать у него Telegram, чтобы это был российский мессенджер, управляемый. Потому что сегодня через него мы передаем и персональные данные, и фото, и видео — это, грубо говоря, сбор информации. Куда она идет и кому, мы не понимаем. Через Telegram вообще можно отследить человека полностью, составить по нему целую таблицу: что он покупает, где оплачивает, кому звонит, какие файлы шлет. Нужно было, чтобы нашелся какой-то российский предприниматель или олигарх, который мог бы дать Дурову столько денег, сколько он захочет, и приобрести этот мессенджер, — сказал Бородин.

Он подчеркнул, что Россия успешно начала развивать свой мессенджер МАКС. По словам главы ФПБК, эта платформа функционирует не хуже, а, возможно, даже лучше, чем Telegram, и демонстрирует хорошие показатели. Бородин отметил, что дополнительные финансовые вложения могли бы значительно усилить конкурентоспособность отечественного сервиса.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Дуров доигрался с невыполнением требований российских властей, поэтому Росфинмониторинг внес предпринимателя в список террористов и экстремистов. По словам парламентария, претензии к мессенджеру касались лишь отдельных каналов, использовавшихся для противоправных действий.

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