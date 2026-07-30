Российским бизнесменам предложили выкупить Telegram у Дурова

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил российским бизнесменам и олигархам выкупить мессенджер Telegram у его основателя Павла Дурова. В беседе с NEWS.ru он выразил мнение, что этот шаг позволил бы обезопасить личные данные граждан.

Надо было изначально с Дуровым договариваться и забирать у него Telegram, чтобы это был российский мессенджер, управляемый. Потому что сегодня через него мы передаем и персональные данные, и фото, и видео — это, грубо говоря, сбор информации. Куда она идет и кому, мы не понимаем. Через Telegram вообще можно отследить человека полностью, составить по нему целую таблицу: что он покупает, где оплачивает, кому звонит, какие файлы шлет. Нужно было, чтобы нашелся какой-то российский предприниматель или олигарх, который мог бы дать Дурову столько денег, сколько он захочет, и приобрести этот мессенджер, — сказал Бородин.

Он подчеркнул, что Россия успешно начала развивать свой мессенджер МАКС. По словам главы ФПБК, эта платформа функционирует не хуже, а, возможно, даже лучше, чем Telegram, и демонстрирует хорошие показатели. Бородин отметил, что дополнительные финансовые вложения могли бы значительно усилить конкурентоспособность отечественного сервиса.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Дуров доигрался с невыполнением требований российских властей, поэтому Росфинмониторинг внес предпринимателя в список террористов и экстремистов. По словам парламентария, претензии к мессенджеру касались лишь отдельных каналов, использовавшихся для противоправных действий.