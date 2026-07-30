Российская фармкомпания тянула три месяца с отзывом опасных таблеток Росздравнадзор выявил посторонние включения в таблетках от давления

Росздравнадзор выявил посторонние включения в трех партиях таблеток от давления пермского производства, сообщает Telegram-канал «SHOT проверка». Несоответствие стандартам качества двух бракованных серий обнаружили еще апреле и мае, однако завод-изготовитель инициировал их отзыв лишь в конце июля, говорится в материале.

Проблемные образцы обнаружили в тверской больнице и у дистрибьютора в Екатеринбурге. Ведомство предписало остановить обращение данных препаратов и изъять все остатки из аптечной сети. Производитель затянул с отзывом двух первых серий на 82 и 95 дней.

Ранее невролог Мария Лавренова предупредила, что грейпфрутовый фреш нежелательно комбинировать с таблетками от давления и противоаритмическими средствами, а также с успокоительными и антидепрессантами. Врач пояснила, что данный напиток подавляет активность фермента CYP3A4, который участвует в расщеплении медикаментов. Вследствие этого лекарства выводятся медленнее.

Кроме того, диетолог Наталья Павлюк заявила, что одновременный прием растительных настоев и фармацевтических средств способен спровоцировать у человека нежелательные побочные эффекты. Специалистка отметила, что наименьший риск среди подобных напитков несет ромашковый чай.