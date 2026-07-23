Россиянам объяснили, стоит ли принимать таблетки для сна

При отсутствии сопутствующих диагнозов и рекомендаций врача пить таблетки для более быстрого засыпания не стоит, предупредила клинический психолог, аддиктолог, основатель клуба для родителей проблемных подростков Александра Изюменко. В разговоре с НСН специалист подчеркнула, что в Европе при проблемах со сном назначают когнитивно-поведенческую терапию.

Не спится без «допинга», потому что у нас очень сильно перегружено информационное поле. Народ очень тревожный становится, много противоречивой информации. А у нас на любую ситуацию сейчас есть таблеточка. При нарушениях сна в Европе рекомендуют когнитивно-поведенческую терапию, если нарушения сна не связаны с сопутствующими диагнозами. Если можно обойтись без препаратов, то лучше их не принимать. Мелатонин не вредит, но многие ошибаются, думая, что это гарантированно поможет, — пояснила психолог.

Ранее сомнолог Михаил Полуэктов заявил, что самостоятельный и бесконтрольный прием мелатонина может навредить здоровью. По мнению врача, этот гормон должен считаться полноценным препаратом и отпускаться строго по рецепту.