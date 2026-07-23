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23 июля 2026 в 17:28

Россиянам объяснили, стоит ли принимать таблетки для сна

Психолог Изюменко: без диагноза пить таблетки для засыпания не стоит

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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При отсутствии сопутствующих диагнозов и рекомендаций врача пить таблетки для более быстрого засыпания не стоит, предупредила клинический психолог, аддиктолог, основатель клуба для родителей проблемных подростков Александра Изюменко. В разговоре с НСН специалист подчеркнула, что в Европе при проблемах со сном назначают когнитивно-поведенческую терапию.

Не спится без «допинга», потому что у нас очень сильно перегружено информационное поле. Народ очень тревожный становится, много противоречивой информации. А у нас на любую ситуацию сейчас есть таблеточка. При нарушениях сна в Европе рекомендуют когнитивно-поведенческую терапию, если нарушения сна не связаны с сопутствующими диагнозами. Если можно обойтись без препаратов, то лучше их не принимать. Мелатонин не вредит, но многие ошибаются, думая, что это гарантированно поможет,пояснила психолог.

Ранее сомнолог Михаил Полуэктов заявил, что самостоятельный и бесконтрольный прием мелатонина может навредить здоровью. По мнению врача, этот гормон должен считаться полноценным препаратом и отпускаться строго по рецепту.

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