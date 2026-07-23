Сомнолог предостерег от самостоятельного приема мелатонина

Самостоятельный и бесконтрольный прием мелатонина может навредить здоровью, предупредил в беседе с НСН сомнолог Михаил Полуэктов. Особенную опасность он представляет при ряде аутоиммунных заболеваний. По мнению врача, этот гормон должен считаться полноценным препаратом и отпускаться строго по рецепту.

[Мелатонин] — гормон не сна, а темноты. У этого активного вещества есть и другие функции, кроме регуляции деятельности организма в рамках биологических ритмов. Например, мелатонин влияет на иммунную систему, влияет на репродуктивную функцию (животных) и является мощным антиоксидантом. Это значит, что такое вещество не может применяться бесконтрольно. Человек не может сам себе его назначить. Врачи считают ошибкой применение мелатонина без рецепта, — высказался Полуэктов.

Он добавил, что, по данным ученых, применение мелатонина может усилить уже имеющиеся аутоиммунные заболевания. В частности, такой эффект доказали в отношении ревматоидного артрита и системной красной волчанки.

Ранее сообщалось, что в России за 2025 год продажи мелатонина достигли почти 5 млрд рублей: реализовано более 8 млн упаковок препарата на общую сумму 4,7 млрд рублей. Наибольший спрос на «таблетированный сон» зафиксирован в Санкт-Петербурге — 472,65 упаковки на 10 тыс. жителей. Следом идут Магаданская область (461,89) и Мурманская область (424,52).