Россияне массово подсели на мелатонин

В России за 2025 год продажи мелатонина достигли почти 5 млрд рублей: реализовано более 8 млн упаковок препарата на общую сумму 4,7 млрд рублей, передает Telegram-канал Baza. Наибольший спрос на «таблетированный сон» зафиксирован в Санкт-Петербурге — 472,65 упаковки на 10 тыс. жителей. Следом идут Магаданская область (461,89) и Мурманская область (424,52).

Сомнолог Надежда Бурко предупредила, что безопасный курс приема мелатонина не должен превышать месяца — в противном случае возможно развитие психологической зависимости, головных болей и дневной слабости. Кроме того, препарат может замаскировать истинные причины бессонницы, такие как тревога, депрессия или сбой циркадных ритмов, усугубляя их течение.

Врач также отметила, что в последние годы в России сформировалась массовая культура употребления седативных средств для сна. Однако при первых признаках нарушений она рекомендует обращаться к специалистам, а не назначать себе безрецептурные препараты самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в июне потребление алкоголя в 80 из 85 регионов России снизилось. Средний объем потребления на человека за год составил 7,62 литра, что на 0,39 литра меньше, чем в прошлом году.