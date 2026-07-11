Россияне массово бросают пить

Потребление алкогольной продукции в России в июне снизилось в 80 регионах страны, передают РИА Новости со ссылкой на статистику. В начале лета средний объем потребления алкоголя на душу населения составил 7,62 литра за последние 12 месяцев, тогда как годом ранее этот показатель находился на уровне 8,01 литра.

Рост потребления отмечен в пяти регионах. Данные по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям пока отсутствуют. Самое заметное сокращение потребления алкоголя зарегистрировали в Ненецком автономном округе. За год показатель уменьшился в среднем на 2,9 литра на человека.

Следом идут Пензенская область, где снижение составило 2,5 литра, Кировская область (2,3 литра), Псковская область (2,2 литра) и Забайкальский край (2 литра). В Пермском крае потребление алкоголя сократилось на 1,95 литра на душу населения. В Ханты-Мансийском автономном округе показатель снизился на 1,9 литра, в Кемеровской области — на 1,8 литра.

Ранее стало известно, что россияне сократили потребление спиртного с начала года на 0,44 литра. Такой низкий уровень потребления фиксировался ранее только в 1997–1998 годах.