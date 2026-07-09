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09 июля 2026 в 04:22

В России зафиксирован минимальный за 30 лет уровень потребления алкоголя

РИА Новости: уровень потребления алкоголя в РФ обновил минимум с 1997–1998 годов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Потребление алкоголя в России достигло нового минимума за почти три десятилетия, следует из статистических подсчетов РИА Новости. В июне 2026 года данные показали, что россияне сократили потребление спиртного с начала года на 0,44 литра, доведя средний показатель за последние 12 месяцев до 7,62 литра на душу населения.

Такой низкий уровень потребления фиксировался ранее только в 1997–1998 годах, когда в этот период на одного человека приходилось 7,6 литра алкоголя. Однако следует отметить, что данные, доступные в открытом доступе до 2008 года, базируются на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи. В 1990-е годы значительная доля алкогольного рынка составляла нелегальный сектор, который в некоторые годы достигал около двух третей от общего объема продаж.

Наименьшее потребление алкоголя зарегистрировано на Северном Кавказе. В Чечне оно составило всего 0,02 литра на человека за последний год. В других республиках Кавказа показатели были следующими: в Ингушетии — 0,62 литра, в Дагестане — 0,9 литра, в Кабардино-Балкарии — 2,09 литра, а в Карачаево-Черкесии — 2,69 литра.

В среднем по регионам, жители Москвы потребляли 4,6 литра алкоголя, в то время как в Санкт-Петербурге этот показатель составил 5,96 литра. Наибольшее потребление за год зафиксировано в Свердловской области (9,98 литра на человека), а также в Татарстане (9,47 литра) и Новосибирской области (7,7 литра на человека).

Ранее сообщалось, что рейтинг российских регионов по уровню потребления алкоголя возглавил Ненецкий автономный округ. В НАО за пять лет потребление выросло с 16 до 35 литров чистого спирта на взрослого жителя в год, на Чукотке — с 14 до 29 литров.

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