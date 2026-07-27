Порядка 44,7 тыс. тонн лосося выловили на Дальнем Востоке с начала года

Порядка 44,7 тыс. тонн лосося выловили на Дальнем Востоке с начала года

С начала 2026 года на Дальнем Востоке выловили 44,7 тыс. тонн тихоокеанского лосося, сообщил «Рыбный союз» в Telegram-канале. Из них 71% (31,8 тыс. тонн) пришлось на Камчатский край.

На втором месте по уровню ловли оказался Хабаровский край — 8,2% (более 8 тыс. тонн). Доля вылова в Магаданской области составила 4% (1,8 тыс. тонн), в Сахалинской — 3,7% (1,6 тыс. тонн), в Приморском крае — 2,3% (более 1 тыс. тонн), в Чукотском АО — 0,7% (291 тонна).

Ранее председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов заявил, что стоимость икры лососевых в регионе в этом году планируется удержать в пределах до 9 тыс. рублей за килограмм. По его словам, при прогнозируемом вылове около 30 тыс. тонн цена сохранится на уровне прошлого года.

Также президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил, что российские рыбаки смогут добывать свежего тунца для ресторанов и магазинов, чтобы туда поставлялась не только замороженная рыба. По его словам, Минсельхоз предлагает внести поправки в перечень видов водных биоресурсов, по которым устанавливается общий допустимый улов, что позволит ученым ежегодно определять квоту на вылов тунца в Восточно-Сахалинской подзоне.