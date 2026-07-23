Сахалинские производители надеются удержать цену на красную икру Производители решили удержать цену на красную икру в 9 тыс. рублей за килограмм

Стоимость икры лососевых в Сахалинской области в этом году планируется удержать в пределах до 9 тыс. рублей за килограмм, заявил на пресс-конференции председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий региона Максим Козлов. По его словам, при прогнозируемом наукой вылове около 30 тыс. тонн цена сохранится на уровне прошлого года, сообщает РИА Новости.

Если мы возьмем 30 тыс. тонн с небольшим, которые нам прогнозирует наука, я думаю, что цена должна остаться в пределах ценовой политики предыдущего года, — отметил Козлов.

Он допустил, что в случае снижения фактической добычи лососей стоимость может измениться, однако выразил надежду на сохранение ценового коридора 8–9 тыс. рублей. Руководитель регионального Министерства по рыболовству Иван Радченко добавил, что по прогнозам ученых в этом году островные рыбаки смогут добыть 34 тыс. тонн лосося.

Ранее депутат Госдумы Юрий Григорьев заявил, что правительству следует заморозить цены на 10–15 социально значимых продуктов. Инициатива предполагает, что торговые сети получат компенсации от государства.