В Госдуме предложили заморозить цены на 15 продуктов В Госдуме предложили заморозить цены на социально значимые продукты

Депутат Госдумы Юрий Григорьев предложил заморозить цены на 10–15 социально значимых продуктов, сообщает ТАСС. Инициатива предполагает, что сети получат компенсации от государства.

Берем список из 10-15 социально значимых товаров: сахар, гречка, мука, яйца, молоко. Торговые сети получают субсидии от государства, а взамен государство гарантирует, что цены на эти товары будут полностью заморожены, — пояснил Григорьев.

Григорьев сослался на практику отдельных регионов, где местные власти субсидируют хлебобулочные предприятия для фиксации цен на несколько видов хлеба. Парламентарий подчеркнул, что считает этот опыт крайне полезным для всей страны, особенно в текущей ситуации.

Ранее доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова в беседе с NEWS.ru рассказала, что в ближайшие два месяца в России подешевеет плодоовощная продукция. По ее оценкам, овощи, зелень и фрукты могут потерять в цене до 30% от текущей стоимости. По мнению экономиста, в ближайшие две недели подешевеют ягоды (смородина, крыжовник), однако из-за высокого спроса и пока ограниченного предложения падение цен не будет резким — в пределах 5–10% (по отношению к июню 2026 года).