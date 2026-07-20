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20 июля 2026 в 16:05

Россиянам рассказали, какие продукты подешевеют до конца лета

Экономист Борисова: овощи, зелень и фрукты до конца лета подешевеют до 30%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В ближайшие два месяца в России подешевеет плодоовощная продукция, рассказала NEWS.ru доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова. По ее оценкам, овощи, зелень и фрукты могут потерять в цене до 30% от текущей стоимости.

В ближайшие два месяца стоит ждать снижения цен на плодоовощную продукцию. Помидоры, огурцы, зелень, фрукты могут потерять в цене 30% от текущей стоимости. Особенно заметным падение может быть при укреплении рубля и высоких поставках, — сказала Борисова.

По мнению экономиста, в ближайшие две недели подешевеют ягоды (смородина, крыжовник), однако из-за высокого спроса и пока ограниченного предложения падение цен не будет резким — в пределах 5–10% (по отношению к июню 2026 года). Также можно ожидать снижение стоимость яблок и груш. В случае высокого урожая они могут подешеветь на 3–5%, добавила Борисова.

Ранее сообщалось, что в июне 2026 года минимальные цены на социально значимые продукты первой необходимости в крупных российских торговых сетях снизились более чем на 11% по сравнению с прошлым годом. Главными драйверами этого падения стали популярные овощи, традиционно входящие в состав «борщевого набора» — он упал в цене на 27%.

До этого в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) подсчитали, что цена на черешню в крупных российских торговых сетях за две недели снизилась на 24%. Это связано с поступлением на прилавки первого отечественного урожая ягод.

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