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10 июня 2026 в 04:40

В России подешевела черешня на четверть

Цена на черешню в магазинах РФ снизилась на 24 процента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Цена на черешню в крупных российских торговых сетях за последние две недели снизилась на 24%, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. По его словам, снижение стоимости связано с поступлением на прилавки первого отечественного урожая ягод.

Черешня — сезонная ягода, и ее цена снижается с началом сбора урожая на юге страны. В этом году из-за прохладной весны сбор сдвинулся ближе к июню, и с поступлением первого отечественного урожая цена пошла вниз, — сказал Богданов.

Он отметил, что в конце мая килограмм черешни в крупных торговых сетях стоил около 800 рублей. К началу июня средняя цена снизилась до 610 рублей за килограмм.

В АКОРТ связали изменение цен с началом сезона сбора урожая на юге России. По словам Богданова, в этом году кампания стартовала позже обычного из-за прохладной весны, поэтому поступление отечественной продукции в магазины сместилось ближе к июню.

Ранее диетолог Ирина Писарева заявила, что безопасной порцией черешни в день считаются 300–400 г. Она объяснила, что переизбыток ягод создает сильную нагрузку на поджелудочную железу и печень.

Общество
Россия
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