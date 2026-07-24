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24 июля 2026 в 10:29

Американец спародировал Трампа прямо у него за спиной и взорвал соцсети

В Джорджии мужчина устроил пародию на Трампа прямо за его спиной

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
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Один из участников митинга в Джорджии спародировал президента США Дональда Трампа прямо у него за спиной, сообщает The Daily Beast. Пока глава Белого дома увлеченно говорил о войне с Ираном, мужчина в черном костюме и красном галстуке старался изобразить американского лидера.

Речь республиканца продолжалась около 74 минут. Поскольку мужчина сидел прямо за спиной президента, он попал на видео, и ролик моментально разлетелся по социальным сетям. Многие интернет-пользователи назвали пародию жестокой и безупречной.

Ранее Трамп заявил, что Тегеран пока не готов к дипломатическому соглашению с Вашингтоном. На одном из мероприятий в американской столице политик указал, что боевые действия на Ближнем Востоке будут продолжены. Президент также подчеркнул, что у Ирана «злые умыслы», и что США не допустят получения этой страной ядерного оружия.

До этого стало известно, что США усиливают свою военную группировку на Ближнем Востоке, перебрасывая туда как военнослужащих, так и вооружения. По словам аналитиков, это происходит в преддверии возможного расширения операции против Ирана.

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