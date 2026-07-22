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22 июля 2026 в 10:49

Эндокринолог назвала безопасную дозу черешни

Эндокринолог Сахнова: безопасная порция черешни составляет до 300 граммов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Безопасная доза вишни и черешни — до 300 граммов продукта, рассказала «Газете.Ru» эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Екатерина Сахнова. Она отметила, что в разрешенных количествах продукт полезен — содержащиеся в ягодах антоцианы снижают воспаление, мелатонин помогает заснуть, а калий полезен для давления.

Безопасная разовая порция — 200–300 граммов, суточная — до 400. Примерно полтора стакана. Большие объемы — 800 граммов — дают неприятности с желудком и кишечником, — рассказала Сахнова.

Эндокринолог подчеркнула, что переедание может привести к диарее и метеоризму. По ее словам, сочетание кислот и сахара также повышает риск кариеса.

Ранее нутрициолог Анна Бражникова рассказала, что для выбора хорошей клубники стоит обратить внимание на ее хвостики. По словам специалиста, пластиковый вид ягод и отсутствие яркого запаха также должны насторожить покупателя.

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