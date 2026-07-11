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11 июля 2026 в 13:01

Нутрициолог объяснила, как правильно выбирать клубнику

Нутрициолог Бражникова посоветовала выбирать клубнику по хвостикам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Для выбора хорошей клубники стоит обратить внимание на ее хвостики, заявила NEWS.ru врач — диетолог-нутрициолог ФНКЦ ФМБА России Анна Бражникова. По словам специалиста, пластиковый вид ягод и отсутствие яркого запаха также должны насторожить покупателя.

Когда мы говорим о летней клубнике, главная ошибка — гнаться за размером и формой. Безопасная и сладкая ягода никогда не выглядит как пластиковая. В первую очередь важно оценить хвостики: они должны быть ярко-зелеными и свежими, а не сухими и коричневыми. Запах должен быть насыщенным, цвет — равномерным и ярким, а семечки — глубоко утоплены и не торчать наружу. Если кончик ягоды белый или зеленоватый — она не дозрела или содержит нитраты, — заявила Бражникова.

Нутрициолог отметила, что при выборе черешни и абрикосов стоит находить ягоды с зеленой плодоножкой. По ее словам, плоды должны быть упругими и не иметь вмятин.

Для черешни и абрикосов важно, чтобы плодоножка была зеленой и свежей; сухой коричневый черенок выдает залежалый товар. Мякоть не должна быть ватной — необходимо выбирать упругие плоды без вмятин, — резюмировала она.

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