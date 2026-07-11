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11 июля 2026 в 13:25

Кобры и водяные змеи заполонили улицы китайского города

Наводнение в Китае выпустило на волю сотни ядовитых змей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В результате наводнения, вызванного тропическим штормом «Майсак» в Китае, на свободе оказались сотни ядовитых змей, передает Bloomberg. Проливные дожди разрушили вольеры на ферме по разведению рептилий в городе Хэнчжоу Гуанси-Чжуанского автономного района, откуда сбежали около тысячи особей, включая кобр, королевских полозов и водяных змей.

После побега пресмыкающихся несколько человек пострадали от укусов. Один из местных жителей рассказал, что на него напала кобра во время уборки дома после затопления. Китайские СМИ сообщают об одном погибшем от укуса змеи, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Местные власти предупредили население, что ядовитые рептилии могут прятаться в жилых домах, подъездах, хозяйственных постройках и вдоль берегов рек. В регионе увеличили запасы противозмеиной сыворотки, организовали экстренную помощь пострадавшим и направили дополнительные спасательные бригады на поиски сбежавших змей.

Ранее мощный тайфун «Бави» обрушился на южную японскую префектуру Окинава, в результате чего пострадали 12 человек. Скорость ветра в зоне тайфуна превысила 40 м/с, а местами достигала 55 м/с.

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Китай
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наводнения
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