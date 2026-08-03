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03 августа 2026 в 12:17

Крокодилы «пересели» на сапы и гидроскутеры

Во Флориде крокодилы стали забираться на сапборды и каяки для солнечных ванн

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Американские крокодилы в Южной Флориде адаптировались к утрате естественных мест для солнечных ванн, начав использовать гидроскутеры, каяки и сап-доски, сообщает The Palm Beach Post. Утрата песчаных берегов и мангровых зарослей из-за строительства и берегозащитных мероприятий вынуждает рептилий искать альтернативные платформы для отдыха на воде.

Зоологи расценивают это поведение не как курьез, а как важную адаптацию, помогающую сохранению популяции за пределами охраняемых территорий, включая Национальный парк Эверглейдс. Ранее вид находился на грани исчезновения в 1970-х, но теперь его численность достигла около двух тысяч особей.

Хотя случаи появления крокодилов на плавсредствах могут тревожить отдыхающих, власти напоминают: эти рептилии, в отличие от агрессивных аллигаторов, пугливы и крайне редко нападают на людей. Нападений на человека не фиксировалось десятилетиями.

Ранее окружной суд Иерусалима запретил министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру использовать крокодилов для охраны тюрем террористов. Решение вынесено по иску Let the Animals Live, которая сочла это жестоким и негуманным.

США
крокодилы
рептилии
сапборды
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