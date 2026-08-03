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03 августа 2026 в 13:17

Составлен список самых обсуждаемых звезд с начала года

Super.ru: Лариса Долина стала одной из самых обсуждаемых звезд года

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
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Народная артистка России Лариса Долина заняла первое место среди самых обсуждаемых звезд, по версии Super.ru. Она набрала 43 061 упоминание в СМИ. Причиной постоянных обсуждений стало судебное разбирательство из-за элитной недвижимости артистки.

Сообщается, что на втором месте оказалась еще одна народная артистка России Алла Пугачева. Ключевыми инфоповодами стали слухи о мифическом приезде в Россию в феврале, отмена фестиваля «Пугачевская весна» в Москве 10 апреля. Она получила 33 866 упоминания.

Третье место занял певец Филипп Киркоров, получив 33 474 упоминания. В марте он получил административное наказание за курение в терминале. Также артист выступил в защиту молодых артистов, а после выиграл суд по спору о пирсе в подмосковном поместье.

Ранее сообщалось, что американский стендап-комик и актер Кевин Харт оказался звездой с самым большим заработком в социальных сетях на территории США. За последний год он заработал в социальной сети $28 млн.

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