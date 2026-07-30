В России назвали регионы-лидеры с лучшими дорогами

Ивановская область заняла первое место среди российских регионов по качеству автомобильных дорог, передают РИА Новости. Там нормативным требованиям соответствуют более 94% дорог.
На втором месте Севастополь, где стандартам отвечают 90% дорог, входящих в опорную сеть. Третье место заняла Курская область с показателем 89,5%.
Следом расположились Республика Марий Эл и Брянская область. В этих регионах требованиям соответствуют 89,4% и 89,3% дорог соответственно.
В десятку также вошли Саратовская область, Мурманская область, Калининградская область, Удмуртия и Хакасия. Доля дорог, отвечающих нормативам, в этих регионах составляет от 86% до 88,7%. В целом по России нормативным требованиям соответствуют 75% автомобильных дорог федерального и регионального значения.
Ранее Минтранс Иркутской области сообщил, что в Казачинско-Ленском районе Иркутской области в 2027 году завершится капитальный ремонт дороги между поселками Магистральный и Окунайский. В ведомстве ответили на жалобу местного жителя, который обратился к губернатору Игорю Кобзеву.