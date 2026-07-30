В России назвали регионы-лидеры с лучшими дорогами

В России назвали регионы-лидеры с лучшими дорогами Ивановская область возглавила рейтинг регионов России по качеству дорог

Ивановская область заняла первое место среди российских регионов по качеству автомобильных дорог, передают РИА Новости. Там нормативным требованиям соответствуют более 94% дорог.

На втором месте Севастополь, где стандартам отвечают 90% дорог, входящих в опорную сеть. Третье место заняла Курская область с показателем 89,5%.

Следом расположились Республика Марий Эл и Брянская область. В этих регионах требованиям соответствуют 89,4% и 89,3% дорог соответственно.

В десятку также вошли Саратовская область, Мурманская область, Калининградская область, Удмуртия и Хакасия. Доля дорог, отвечающих нормативам, в этих регионах составляет от 86% до 88,7%. В целом по России нормативным требованиям соответствуют 75% автомобильных дорог федерального и регионального значения.

Ранее Минтранс Иркутской области сообщил, что в Казачинско-Ленском районе Иркутской области в 2027 году завершится капитальный ремонт дороги между поселками Магистральный и Окунайский. В ведомстве ответили на жалобу местного жителя, который обратился к губернатору Игорю Кобзеву.