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30 июля 2026 в 04:08

Экс-министр обороны Украины рассказал о своем увольнении

Федоров допустил, что отставка правительства была прикрытием для его увольнения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Экс-глава Минобороны Украины Михаил Федоров заявил, что считает отставку правительства возможным прикрытием для своего увольнения, передает издание «Украинская правда». Он также связал свой уход с сопротивлением реформам в сфере закупок и тендеров в Минобороны, а не с конфликтом с бывшим главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Федоров сообщил, что не выдвигал ультиматумов и покинул должность вместе с правительством. По его словам, позже ему предлагали несколько вариантов работы, однако он отказался занимать декоративную должность, поскольку намерен придерживаться собственного видения дальнейшей деятельности.

Ранее Федоров отклонил кадровые предложения президента Украины Владимира Зеленского, включая пост вице-премьера по технологическому направлению, признавшись, что до сих пор не понимает причин своей отставки. Чиновник отметил, что реализация его стратегии невозможна без полномочий Минобороны, поэтому он рекомендовал подключить к работе с новым главкомом Михаилом Драпатым прежнюю команду ведомства, чтобы избежать многомесячного периода адаптации.

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