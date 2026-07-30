Лечение зубов по ОМС: какие услуги бесплатны, чем отличается от ДМС

С начала 2026 года в России актуализированы программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Стоматология по-прежнему остается одной из самых запутанных и «серых» зон для пациентов. О том, какие услуги реально получить по полису ОМС, что включают программы ДМС и за что в любом случае придется доплачивать, — в материале NEWS.ru.

Что именно входит в стоматологическую помощь по ОМС

Врач-стоматолог клиники «Медицина и гармония» Татьяна Морозова в беседе с NEWS.ru перечислила базовый набор услуг, доступных застрахованным гражданам бесплатно. В частности, в перечень входят:

осмотр и консультация стоматолога;

лечение кариеса (при условии, что разрушение зуба составляет менее 50%, с использованием отечественных пломбировочных материалов);

терапия пульпита и периодонтита (с применением эндодонтических инструментов и материалов российского производства);

снятие зубных отложений ручным методом (до шести зубов за один прием);

терапия воспалительных заболеваний десен и слизистой (гингивит, пародонтит) без хирургического вмешательства;

обезболивание (анестетики и шприцы отечественного производства);

лечение повышенной чувствительности эмали с помощью фторсодержащих препаратов;

простое и сложное удаление зубов (строго по медицинским показаниям, но не в целях подготовки к протезированию или для ортодонтических нужд);

рентгенодиагностика при наличии показаний;

лечение травм челюстно-лицевой области (например, шинирование).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если вас застала острая боль, помощь обязаны оказать в течение двух часов. Причем сделать это должны не только в государственной, но и в любой частной клинике, которая участвует в системе ОМС.

«Неотложную помощь (при острой боли) обязаны оказать в течение двух часов в любой клинике, участвующей в ОМС, не только государственной», — подчеркнула Татьяна Морозова.

Стоматолог-ортопед сети клиник «Команда Мечты» Артем Никонов рассказал NEWS.ru, что программа ОМС традиционно покрывает базовое лечение и экстренную помощь при боли и воспалении. А вот частные клиники, работающие по ОМС, оказывают только те услуги, которые строго прописаны в госпрограмме, отметил он.

Что останется за рамками полиса ОМС

Все, что выходит за пределы стандартной программы, автоматически становится платным. По словам Артема Никонова, к услугам, которые почти никогда не входят в «бесплатную» корзину, относятся имплантация, установка виниров и любые виды отбеливания, ортодонтическое лечение (включая брекет-системы), а также эстетическая реставрация, если она не связана с медицинскими показаниями.

Кроме того, протезирование в базовой версии ОМС, как правило, отсутствует (исключения возможны лишь для льготных категорий граждан в рамках региональных программ). Если вам предлагают платную услугу, пациент имеет право потребовать полную информацию: входит ли она в ОМС, есть ли у нее бесплатный аналог, чем платная версия отличается от бесплатной и какова ее точная стоимость.

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«В случае возникновения спорных ситуаций лучше сразу обращаться к руководству клиники или в свою страховую компанию. Страховщики объяснят, можно ли по полису ОМС получить необходимую помощь. Но более сложные процедуры, направленные на улучшение эстетики или полное восстановление зубного ряда, чаще всего являются платными», — предупредил Артем Никонов.

Какие возможности открывает ДМС и в чем его ограничения

Полис добровольного медицинского страхования — это действительно добровольный выбор. Как пояснила Морозова, вы либо сами покупаете программу, либо ее оплачивает работодатель, и стоматология может быть включена в пакет.

Стандартный набор по ДМС чаще всего включает:

консультации терапевта, хирурга и пародонтолога;

диагностику (рентген, КТ, ортопантомографию);

терапевтическое лечение (кариес, пульпит, периодонтит);

установку пломб, включая эстетические, при реставрации сколов;

простые и сложные хирургические удаления зубов;

местную анестезию;

профилактику (профессиональную чистку и фторирование).

Однако ДМС не покрывает полный спектр стоматологических услуг. В типичные исключения входят:

исправление прикуса (брекеты или элайнеры);

имплантация и протезирование;

лечение под микроскопом;

аппаратные и хирургические методы лечения пародонта;

отбеливание, виниры и художественная реставрация (чисто эстетические процедуры);

лечение зубов, разрушенных более чем на 50%;

повторная терапия «старых» проблем;

лечение заболеваний, которые были диагностированы до начала действия полиса.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты отмечают, что программы ДМС крайне индивидуальны. У разных страховых компаний и даже в разных тарифах наполнение может кардинально отличаться, поэтому перед подписанием договора его необходимо изучать досконально.

Как выбрать между ОМС и частной клиникой

По мнению Морозовой, лечение по ОМС в 2026 году — это вполне качественный и экономичный вариант, так как современные отечественные материалы все чаще успешно конкурируют с импортными аналогами, и даже многие частные клиники закупают их для работы.

Кроме того, эксперт напомнила о грядущих изменениях: с 1 октября 2026 года Минздрав России планирует обязать врачей применять анестезию при проведении любых болезненных манипуляций. Это значит, что пациентам больше не придется терпеть дискомфорт во время стоматологических вмешательств.

К ДМС же нужно подходить с холодной головой. Высокотехнологичные услуги страховка почти никогда не покрывает, а список предоставляемых опций может незначительно отличаться от базового ОМС.

«Оптимальный вариант, на мой взгляд, — лечение по ОМС в государственной клинике, а при необходимости сложного лечения, требующего применения высоких технологий, — обращение в частные клиники», — заключила врач.

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